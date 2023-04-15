Зеленский обсудил с Макроном его визит в Китай и ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудив ситуацию на фронте и визит Макрона в Китай.

Об этом сообщает Телеграмм-канал главы государства, пишет "Европейская правда".

"Провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступникам", – говорится в сообщении.

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Зеленский отметил, что обсудил итоги недавнего визита Макрона в Китай и рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех украинских территорий.

"Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", – добавил Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.