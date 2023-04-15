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У "Таврії" показали взятих у полон під Мар’їнкою окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 18:19
У Таврії показали взятих у полон під Мар’їнкою окупантів
фрагмент оприлюднених Тарнавським відео з полоненими

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив відео з взятими в полон під Мар’їнкою російськими військовими.

Джерело: Тарнавський у Telegram

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Дослівно: "Так виглядають взяті в полон під Мар‘їнкою орки. Гарна робота наших воїнів!".

Деталі: Генерал оприлюднив шість відеозаписів із полоненими. Вони розповідають, що є мобілізованими. Деякі кажуть, що керівництво їх обдурило, бо обіцяло роботу в тилу, а кинуло на передову. Крім того, один з полонених говорить, що їх відправляють на позиції нібито на три дні з відповідною кількістю їжі та води, а тримають там "тижнями".

Інший зазначив, що із забезпеченням обмундируванням і медикаментами зараз "тільки щось почало з’являтися". Деякі з полонених на відео закликають інших росіян не йти воювати в Україну.

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Теми: полоненіДонецька областьвійна
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