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В "Таврии" показали взятых в плен под Марьинкой оккупантов

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 18:19
В Таврии показали взятых в плен под Марьинкой оккупантов
фрагмент обнародованных Тарнавским видео с пленными

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал видео с взятыми в плен под Марьинкой российскими военными.

Источник: Тарнавский в Telegram

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Дословно: "Так выглядят взятые в плен под Марьинкой орки. Хорошая работа наших воинов!".

Детали: Генерал обнародовал шесть видеозаписей с пленными. Они рассказывают, что являются мобилизованными. Некоторые говорят, что руководство их обмануло, потому что обещало работу в тылу, а бросило на передовую. Кроме того, один из пленных говорит, что их отправляют на позиции якобы на три дня с соответствующим количеством пищи и воды, а держат там "неделями".

Другой отметил, что с обеспечением обмундированием и медикаментами сейчас "только что-то начало появляться". Некоторые из пленных на видео призывают других россиян не идти воевать в Украину.

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Темы: пленныеДонецкая областьвойна
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