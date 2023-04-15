В "Таврии" показали взятых в плен под Марьинкой оккупантов

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал видео с взятыми в плен под Марьинкой российскими военными.

Источник: Тарнавский в Telegram

Дословно: "Так выглядят взятые в плен под Марьинкой орки. Хорошая работа наших воинов!".

Детали: Генерал обнародовал шесть видеозаписей с пленными. Они рассказывают, что являются мобилизованными. Некоторые говорят, что руководство их обмануло, потому что обещало работу в тылу, а бросило на передовую. Кроме того, один из пленных говорит, что их отправляют на позиции якобы на три дня с соответствующим количеством пищи и воды, а держат там "неделями".

Другой отметил, что с обеспечением обмундированием и медикаментами сейчас "только что-то начало появляться". Некоторые из пленных на видео призывают других россиян не идти воевать в Украину.