Резніков закликає світ добиватися трансформації Росії: Має пройти денацифікацію

Резніков на виступі в Бухаресті, фото з його Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков закликає демократичний світ поставити на порядок денний питання трансформації Росії.

Джерело: Резніков у Facebook за підсумками свого виступу на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної кримської платформи в Бухаресті

Дослівно: "На порядку денному має постати питання трансформації Росії… Росія має стати демократичною федерацією. Пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати шкоду. Інакше не буде довіри. Має бути спільна позиція, у тому числі – зафіксована через систему потужних санкцій, що без трансформації у справжню демократичну федерацію Росія не зможе відновити стосунки з цивілізованим світом".

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Деталі: Міністр підкреслив, що вільний світ має змінити парадигму своїх дій у контексті відсічі агресіям і має володіти стратегічною ініціативою, бути готовим діяти швидко та превентивно. Він також наголосив, що не існує альтернативи Україні в НАТО, адже "потрібна система гарантій-запобіжників, які зведуть до мінімуму бажання вирішувати щось силою".

"Будь-які моделі чи розмови про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російської окупації – це ілюзії. З цими ілюзіями треба прощатися. Не треба себе обманювати, що існують якісь інші варіанти. Їх не існує. Тому в контексті Криму має бути тільки один ракурс - як звільняти?", - написав також він.

Резніков також підкреслив, що затягування чи "заморожування" війни суперечить інтересам регіону.

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"Регіон втратить динаміку, поки інші розвиватимуться. Тому спільний інтерес – досягти зламу на полі бою у 2023 році. Для цього Україні потрібна швидка підтримка у достатньому обсязі", - наголосив міністр.

Він також повідомив, що на полях конференції зустрівся з заступником генерального секретаря НАТО Мирчею Джоане, вони обговорили актуальні проекти, зокрема, системну участь NSPA у модернізації оборонних закупівель в Україні. "Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО", - анонсував Резніков.

Перед цим він також повідомив, що за 10 днів разом з командою міністерства відвідав Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест.

"Відбулися плідні зустрічі з моїми колегами – міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їх командами. Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України", - зазначив Резніков.