Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков закликає світ добиватися трансформації Росії: Має пройти денацифікацію

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 19:48
Резніков закликає світ добиватися трансформації Росії: Має пройти денацифікацію
Резніков на виступі в Бухаресті, фото з його Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков закликає демократичний світ поставити на порядок денний питання трансформації Росії.

Джерело: Резніков у Facebook за підсумками свого виступу на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної кримської платформи в Бухаресті

Дослівно: "На порядку денному має постати питання трансформації Росії… Росія має стати демократичною федерацією. Пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати шкоду. Інакше не буде довіри. Має бути спільна позиція, у тому числі – зафіксована через систему потужних санкцій, що без трансформації у справжню демократичну федерацію Росія не зможе відновити стосунки з цивілізованим світом".

Реклама:

Деталі: Міністр підкреслив, що вільний світ має змінити парадигму своїх дій у контексті відсічі агресіям і має володіти стратегічною ініціативою, бути готовим діяти швидко та превентивно. Він також наголосив, що не існує альтернативи Україні в НАТО, адже "потрібна система гарантій-запобіжників, які зведуть до мінімуму бажання вирішувати щось силою".

"Будь-які моделі чи розмови про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російської окупації – це ілюзії. З цими ілюзіями треба прощатися. Не треба себе обманювати, що існують якісь інші варіанти. Їх не існує. Тому в контексті Криму має бути тільки один ракурс - як звільняти?", - написав також він.

Резніков також підкреслив, що затягування чи "заморожування" війни суперечить інтересам регіону.

ВІДЕО ДНЯ

"Регіон втратить динаміку, поки інші розвиватимуться. Тому спільний інтерес – досягти зламу на полі бою у 2023 році. Для цього Україні потрібна швидка підтримка у достатньому обсязі", - наголосив міністр.

Він також повідомив, що на полях конференції зустрівся з заступником генерального секретаря НАТО Мирчею Джоане, вони обговорили актуальні проекти, зокрема, системну участь NSPA у модернізації оборонних закупівель в Україні. "Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО", - анонсував Резніков.

Перед цим він також повідомив, що за 10 днів разом з командою міністерства відвідав Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест.

"Відбулися плідні зустрічі з моїми колегами – міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їх командами. Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України", - зазначив Резніков.

Теми: РезніковРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Резніков
Резнікова відправлять у відставку найближчим часом – джерела
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: