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Резников призывает мир добиваться трансформации России: Должна пройти денацификация

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 19:48
Резников призывает мир добиваться трансформации России: Должна пройти денацификация
Резников на выступлении в Бухаресте, фото из его Facebook

Министр обороны Алексей Резников призывает демократический мир поставить на повестку дня вопрос трансформации России.

Источник: Резников в Facebook по итогам своего выступления на Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы в Бухаресте

Дословно: "На повестке дня должен встать вопрос трансформации России... Россия должна стать демократической федерацией. Пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать ущерб. Иначе не будет доверия. Должна быть общая позиция, в том числе - зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию Россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром".

Детали: Министр подчеркнул, что свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отпора агрессиям и должен обладать стратегической инициативой, быть готовым действовать быстро и превентивно. Он также отметил, что не существует альтернативы Украине в НАТО, ведь "нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание решать что-то силой".

"Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождение Крыма от российской оккупации - это иллюзии. С этими иллюзиями надо прощаться. Не надо себя обманывать, что существуют какие-то другие варианты. Их не существует. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс - как освобождать?", - написал также он.

Резников также подчеркнул, что затягивание или "замораживание" войны противоречит интересам региона.

"Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться. Поэтому общий интерес - достичь перелома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме", - подчеркнул министр.

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Он также сообщил, что на полях конференции встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане, они обсудили актуальные проекты, в частности, системное участие NSPA в модернизации оборонных закупок в Украине. "Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО", - анонсировал Резников.

Перед этим он также сообщил, что за 10 дней вместе с командой министерства посетил Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест.

"Состоялись плодотворные встречи с моими коллегами - министром обороны Греции Никосом Панайотопулусом, министром обороны Кипра Михалисом Георгалласом, министром обороны Испании Маргаритой Роблес, министром обороны Румынии Ангелом Тилваром и их командами. Цель неизменна - оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины", - отметил Резников.

Темы: РезниковРосcия
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