Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников призывает мир добиваться трансформации России: Должна пройти денацификация

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 19:48
Резников призывает мир добиваться трансформации России: Должна пройти денацификация
Резников на выступлении в Бухаресте, фото из его Facebook

Министр обороны Алексей Резников призывает демократический мир поставить на повестку дня вопрос трансформации России.

Источник: Резников в Facebook по итогам своего выступления на Черноморской конференции по безопасности Международной крымской платформы в Бухаресте

Дословно: "На повестке дня должен встать вопрос трансформации России... Россия должна стать демократической федерацией. Пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать ущерб. Иначе не будет доверия. Должна быть общая позиция, в том числе - зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию Россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром".

Реклама:

Детали: Министр подчеркнул, что свободный мир должен изменить парадигму своих действий в контексте отпора агрессиям и должен обладать стратегической инициативой, быть готовым действовать быстро и превентивно. Он также отметил, что не существует альтернативы Украине в НАТО, ведь "нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание решать что-то силой".

"Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождение Крыма от российской оккупации - это иллюзии. С этими иллюзиями надо прощаться. Не надо себя обманывать, что существуют какие-то другие варианты. Их не существует. Поэтому в контексте Крыма должен быть только один ракурс - как освобождать?", - написал также он.

Резников также подчеркнул, что затягивание или "замораживание" войны противоречит интересам региона.

ВИДЕО ДНЯ

"Регион потеряет динамику, пока другие будут развиваться. Поэтому общий интерес - достичь перелома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что на полях конференции встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане, они обсудили актуальные проекты, в частности, системное участие NSPA в модернизации оборонных закупок в Украине. "Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО", - анонсировал Резников.

Перед этим он также сообщил, что за 10 дней вместе с командой министерства посетил Афины, Никосию, Мадрид и Бухарест.

"Состоялись плодотворные встречи с моими коллегами - министром обороны Греции Никосом Панайотопулусом, министром обороны Кипра Михалисом Георгалласом, министром обороны Испании Маргаритой Роблес, министром обороны Румынии Ангелом Тилваром и их командами. Цель неизменна - оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины", - отметил Резников.

Темы: РезниковРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
Резников
Резникова уволят в ближайшее время - источники
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: