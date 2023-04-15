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Дієві гарантії безпеки потрібні ще до вступу в НАТО – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 21:24
Дієві гарантії безпеки потрібні ще до вступу в НАТО – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні потрібні дієві гарантії безпеки ще до вступу до НАТО.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс".

Деталі: Президент назвав абсолютно реалістичною і цілком конкретною українську формулу миру.

"Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини", - наголосив він.

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Теми: ЗеленськийНАТОгарантії безпеки
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