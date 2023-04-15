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Действенные гарантии безопасности нужны еще до вступления в НАТО – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 21:24
Действенные гарантии безопасности нужны еще до вступления в НАТО – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украине нужны действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наша общая позиция на саммите в Литве - всех государств-участников - может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс".

Детали: Президент назвал абсолютно реалистичной и вполне конкретной украинскую формулу мира.

"Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения", - подчеркнул он.

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Темы: ЗеленскийНАТОгарантии безопасности
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