Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Действенные гарантии безопасности нужны еще до вступления в НАТО – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 21:24
Действенные гарантии безопасности нужны еще до вступления в НАТО – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украине нужны действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наша общая позиция на саммите в Литве - всех государств-участников - может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс".

Реклама:

Детали: Президент назвал абсолютно реалистичной и вполне конкретной украинскую формулу мира.

"Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения", - подчеркнул он.

Темы: ЗеленскийНАТОгарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

Все новости...
В "Таврии" показали взятых в плен под Марьинкой оккупантов
Россияне наступают на 4 направлениях, основные бои идут за два города – сводка Генштаба
Обстрел Херсона: погибли жена и дочь спортивного врача, который работал в нескольких ФК
Резников призывает мир добиваться трансформации России: Должна пройти денацификация
Последние новости
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
Все новости...
Реклама: