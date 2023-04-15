Шмигаль: Ми не виснажені й не фрустровані, ми налаштовані перемогти

Прем’єр Денис Шмигаль переконаний, що нібито виснаження українців і партнерів внаслідок війни – це російський наратив.

Джерело: Шмигаль у розміщеному в Telegram коментарі журналістам за підсумками візиту до Вашингтона

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Пряма мова: "Виснаження — це російський наратив. У всіх сенсах цього слова – військове виснаження, виснаження донорів, виснаження партнерів, виснаження всередині України.

Ми дуже налаштовані перемогти в цій війні, звільнити свої території, ми дуже впевнені в усіх наших партнерах, ми дуже об’єднані з нашими партнерами.

Я знову повторю – ніхто не виснажений. Можливо, ми втомлені фізично, тому що це складна війна, але ми не виснажені, ми не фрустровані, ми будемо битися і ми підемо вперед".