Шмыгаль: Мы не истощены и не фрустрированы, мы настроены победить

Премьер Денис Шмыгаль убежден, что якобы истощение украинцев и партнеров в результате войны – это российский нарратив.

Источник: Шмыгаль в размещенном в Telegram комментарии журналистам по итогам визита в Вашингтон

Прямая речь: "Истощение – это российский нарратив. Во всех смыслах этого слова – военное истощение, истощение доноров, истощение партнеров, истощение внутри Украины.

Мы очень настроены победить в этой войне, освободить свои территории, мы очень уверены во всех наших партнерах, мы очень объединены с нашими партнерами.

Я снова повторю – никто не истощен. Возможно, мы уставшие физически, потому что это сложная война, но мы не истощены, мы не фрустрированы, мы будем сражаться и мы пойдем вперед".