Росіяни обстріляли Костянтинівку: троє поранених

Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині у суботу поранено трьох цивільних.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Станом на 18:30 внаслідок чисельних атак отримали поранення троє цивільних жителів: 30 та 44-річні жінки, які під час обстрілу були в аптеці, а також 31-річний чоловік, що перебував неподалік від одного з торговельних центрів міста".

Деталі: За її словами, у місті пошкоджено торговельні об'єкти, легкові автомобілі та приватні та багатоквартирні будинки.