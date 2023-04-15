Россияне обстреляли Константиновку: трое раненых

В результате обстрела Константиновки Донецкой области в субботу ранены трое гражданских.

Источник: пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии Суспільному

Прямая речь: "По состоянию на 18:30 в результате многочисленных атак получили ранения трое гражданских жителей: 30 и 44-летние женщины, которые во время обстрела были в аптеке, а также 31-летний мужчина, находившийся неподалеку от одного из торговых центров города".

Реклама:

Детали: По ее словам, в городе повреждены торговые объекты, легковые автомобили и частные и многоквартирные дома.