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Угорщина також заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 00:02
Угорщина також заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України
ілюстративне фото Pixabay

Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

Джерело: міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, якого цитує видання 24.hu

Пряма мова: "Уряд зобов'язується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку ЄС, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину".

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Деталі: У своїй заяві міністр зазначив, що продовження нинішніх ринкових тенденцій завдасть настільки серйозної шкоди угорському сільському господарству, що необхідно вжити надзвичайних заходів, щоб запобігти цьому. За його словами, українське сільське господарство, яке працює з виробничими практиками, що більше не дозволені в Європейському Союзі, і, як наслідок, з надзвичайно низькими виробничими витратами, почало експортувати на європейський ринок велику кількість м'яса птиці, яєць і меду, на додаток до зернових і олійних культур, що унеможливило збут продукції угорськими та центральноєвропейськими фермерами.

Він підкреслив, що обмеження на імпорт до Угорщини є тимчасовим і триватиме до 30 червня 2023 року, що може бути достатнім часом для вжиття значущих і довгострокових заходів ЄС для пошуку рішення.

Що передувало: 15 квітня польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити польський аграрний сектор.

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Теми: Угорщинасільське господарствоекспорт
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