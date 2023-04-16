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Венгрия также запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 00:02
Венгрия также запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины
иллюстративное фото Pixabay

Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины.

Источник: министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, которого цитирует издание 24.hu

Прямая речь: "Правительство обязуется представлять интересы венгерских фермеров, и при отсутствии действенных мер со стороны ЕС, оно, как и Польша, временно запретит импорт зерновых и масличных культур из Украины и некоторых других сельскохозяйственных продуктов в Венгрию".

Детали: В своем заявлении министр отметил, что продолжение нынешних рыночных тенденций нанесет настолько серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству, что необходимо принять чрезвычайные меры, чтобы предотвратить это. По его словам, украинское сельское хозяйство, которое работает с производственными практиками, которые больше не разрешены в Европейском Союзе, и, как следствие, с чрезвычайно низкими производственными затратами, начало экспортировать на европейский рынок большое количество мяса птицы, яиц и меда, в дополнение к зерновым и масличным культурам, что сделало невозможным сбыт продукции венгерскими и центральноевропейскими фермерами.

Он подчеркнул, что ограничение на импорт в Венгрию является временным и продлится до 30 июня 2023 года, что может быть достаточным временем для принятия значимых и долгосрочных мер ЕС для поиска решения.

Что предшествовало: 15 апреля польское правительство решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить польский аграрный сектор.

Темы: Венгриясельское хозяйствоэкспорт
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