Зіткнення у Судані: щонайменше 25 загиблих і понад 180 поранених

дим у столиці Судану під час зіткнень 15 квітня, фото Anadolu Agency via Getty Images

У ніч на неділю, 16 квітня, стало відомо про 25 загиблих і 183 поранених внаслідок зіткнень між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF.

Джерело: CNN із посиланням на Центральний медичний комітет Судану

Дослівно: "Щонайменше 25 людей загинули і 183 отримали поранення в результаті зіткнень воєнізованого угрупування з армією Судану в суботу".

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Що передувало: У Судані в суботу відбулися зіткнення між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF.

Передісторія:

У суботу під час спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737.

У МЗС повідомили, що членів українського авіаційного екіпажу, які перебували в міжнародному аеропорту Хартума, вдалося вивезти в безпечне місце.