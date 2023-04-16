Зіткнення у Судані: щонайменше 25 загиблих і понад 180 поранених
Неділя, 16 квітня 2023, 01:16
У ніч на неділю, 16 квітня, стало відомо про 25 загиблих і 183 поранених внаслідок зіткнень між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF.
Джерело: CNN із посиланням на Центральний медичний комітет Судану
Дослівно: "Щонайменше 25 людей загинули і 183 отримали поранення в результаті зіткнень воєнізованого угрупування з армією Судану в суботу".
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Що передувало: У Судані в суботу відбулися зіткнення між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF.
Передісторія:
- У суботу під час спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737.
- У МЗС повідомили, що членів українського авіаційного екіпажу, які перебували в міжнародному аеропорту Хартума, вдалося вивезти в безпечне місце.
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