В Судане произошли столкновения, есть погибшие и раненые

В Судане в субботу произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Источник: Reuters

Sudan's main paramilitary group said it seized the presidential palace, the army chief's residence and Khartoum international airport in an apparent coup attempt. The military said it was fighting back https://t.co/Z1S4mnpsiq pic.twitter.com/GgOrZYbf5r