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В Судане произошли столкновения, есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 20:41
В Судане произошли столкновения, есть погибшие и раненые
дым в столице Судана во время столкновений 15 апреля, фото Anadolu Agency via Getty Images

В Судане в субботу произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Источник: Reuters

Детали: Армия опровергла заявления Сил быстрого реагирования (RSF) о том, что они захватили президентский дворец, резиденцию начальника армии и аэропорты в столице страны Хартуме и северном городе Мероуэ.

Начальник армии генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира": "Мы думаем, что если они будут мудрыми, то отведут свои войска, которые вошли в Хартум. Но если так будет продолжаться, мы будем вынуждены перебросить войска в Хартум из других районов".

Лидер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти, назвал Бурхана "преступником" и "лжецом". "Мы знаем, где ты прячешься, и мы доберемся до тебя и передадим тебя правосудию, или ты умрешь, как и любая другая собака", - сказал он в интервью радиостанции.

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Из-за противоречивых версий событий, предоставленных двумя сторонами, ситуация на месте была неясной, отмечает Reuters.

RSF утверждал, что армия напала на него первой, в то время как армия заявляла, что борется с RSF на объектах, которые они якобы захватили.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF относительно интеграции RSF в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, поддержанного международным сообществом.

Врачи заявили, что в результате столкновений, охвативших несколько жилых районов столицы, погибло и было ранено "очень большое количество" гражданских лиц. В то же время они подтвердили только три смерти.

Армия заявила, что суданские военно-воздушные силы проводят операции против RSF. В нескольких частях Хартума были слышны выстрелы, а очевидцы сообщали о стрельбе в близлежащих городах.

Столкновения также происходят в штаб-квартире государственного телевидения Судана, сообщил ведущий, появившийся на экране.

Очевидцы сообщают о стрельбе во многих других частях страны за пределами столицы. В частности, по словам очевидцев, в Мероуэ произошли интенсивные перестрелки, сообщает Reuters.

Повстанцы заявили, что взяли под контроль аэропорты в Эль-Фашире и в штате Западный Дарфур.

США, Россия, Египет, Саудовская Аравия, Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и Африканский Союз призвали к прекращению боевых действий. Чад закрыл границу с Суданом.

Самолет авиакомпании Saudi Arabian airlines в аэропорту Хартума попал под обстрел во время столкновений, сообщил государственный перевозчик. Он приостановил полеты в и из Судана. Национальная авиакомпания Египта Egyptair приостановила полеты в Хартум на 72 часа.

Что предшествовало: В субботу во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет украинского лоукостера SkyUp Boeing 737.

В МИД сообщили, что членов украинского авиационного экипажа, которые находились в международном аэропорту Хартума, удалось вывезти в безопасное место.

Темы: Судан
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