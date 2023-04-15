В Судане произошли столкновения, есть погибшие и раненые

дым в столице Судана во время столкновений 15 апреля, фото Anadolu Agency via Getty Images

В Судане в субботу произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Источник: Reuters

Sudan's main paramilitary group said it seized the presidential palace, the army chief's residence and Khartoum international airport in an apparent coup attempt. The military said it was fighting back https://t.co/Z1S4mnpsiq pic.twitter.com/GgOrZYbf5r Реклама: April 15, 2023

Детали: Армия опровергла заявления Сил быстрого реагирования (RSF) о том, что они захватили президентский дворец, резиденцию начальника армии и аэропорты в столице страны Хартуме и северном городе Мероуэ.

Начальник армии генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира": "Мы думаем, что если они будут мудрыми, то отведут свои войска, которые вошли в Хартум. Но если так будет продолжаться, мы будем вынуждены перебросить войска в Хартум из других районов".

ВИДЕО ДНЯ

Лидер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти, назвал Бурхана "преступником" и "лжецом". "Мы знаем, где ты прячешься, и мы доберемся до тебя и передадим тебя правосудию, или ты умрешь, как и любая другая собака", - сказал он в интервью радиостанции.

Из-за противоречивых версий событий, предоставленных двумя сторонами, ситуация на месте была неясной, отмечает Reuters.

RSF утверждал, что армия напала на него первой, в то время как армия заявляла, что борется с RSF на объектах, которые они якобы захватили.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF относительно интеграции RSF в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, поддержанного международным сообществом.

Врачи заявили, что в результате столкновений, охвативших несколько жилых районов столицы, погибло и было ранено "очень большое количество" гражданских лиц. В то же время они подтвердили только три смерти.

Армия заявила, что суданские военно-воздушные силы проводят операции против RSF. В нескольких частях Хартума были слышны выстрелы, а очевидцы сообщали о стрельбе в близлежащих городах.

Столкновения также происходят в штаб-квартире государственного телевидения Судана, сообщил ведущий, появившийся на экране.

Очевидцы сообщают о стрельбе во многих других частях страны за пределами столицы. В частности, по словам очевидцев, в Мероуэ произошли интенсивные перестрелки, сообщает Reuters.

Повстанцы заявили, что взяли под контроль аэропорты в Эль-Фашире и в штате Западный Дарфур.

США, Россия, Египет, Саудовская Аравия, Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и Африканский Союз призвали к прекращению боевых действий. Чад закрыл границу с Суданом.

Самолет авиакомпании Saudi Arabian airlines в аэропорту Хартума попал под обстрел во время столкновений, сообщил государственный перевозчик. Он приостановил полеты в и из Судана. Национальная авиакомпания Египта Egyptair приостановила полеты в Хартум на 72 часа.

Что предшествовало: В субботу во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет украинского лоукостера SkyUp Boeing 737.

В МИД сообщили, что членов украинского авиационного экипажа, которые находились в международном аэропорту Хартума, удалось вывезти в безопасное место.