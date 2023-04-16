Столкновения в Судане: по меньшей мере 25 погибших и более 180 раненых

В ночь на воскресенье, 16 апреля, стало известно о 25 погибших и 183 раненых в результате столкновений между армией и основной военизированной группировкой страны RSF.

Источник: CNN со ссылкой на Центральный медицинский комитет Судана

Дословно: "По меньшей мере, 25 человек погибли и 183 получили ранения в результате столкновений военизированной группировки с армией Судана в субботу".

Что предшествовало: В Судане в субботу произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF.

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