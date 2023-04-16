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Ворог здійснив авіаудар по Сумщині, поранена цивільна особа

Ольга Глущенко Неділя, 16 квітня 2023, 02:15
Ворог здійснив авіаудар по Сумщині, поранена цивільна особа
фото ілюстративне: getty images

Минулої доби росіяни здійснили обстріли кількох громад Сумської області, ввечері вдарили по Шосткінському району і поранили цивільну особу.

Джерело: військова адміністрація Сумської області, ОК "Північ"

Дослівно ОК "Північ": "Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі".

"Попередньо, поранена цивільна особа".

Деталі: Минулої доби росіяни здійснили обстріли територій Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад.

Загалом зафіксовано 158 прильотів з мінометів, АГС, артилерії. Також  були три ракетних удари.

По Юнаківській громаді з території РФ був пуск 3-х НУРСів з гелікоптера. Також зафіксовано три прильоти з міномета, внаслідок яких у с. Басівка була пошкоджена лінія електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

По Великописарівській громаді ворог здійснив 15 пострілів з АГС та 7 прильотів з міномета.

На Білопільську громаду росіяни скинули 26 мін, а також здійснили 10 ударів з артилерії.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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