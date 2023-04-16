Ворог здійснив авіаудар по Сумщині, поранена цивільна особа

Минулої доби росіяни здійснили обстріли кількох громад Сумської області, ввечері вдарили по Шосткінському району і поранили цивільну особу.

Джерело: військова адміністрація Сумської області, ОК "Північ"

Дослівно ОК "Північ": "Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі".

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"Попередньо, поранена цивільна особа".

Деталі: Минулої доби росіяни здійснили обстріли територій Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад.

Загалом зафіксовано 158 прильотів з мінометів, АГС, артилерії. Також були три ракетних удари.

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По Юнаківській громаді з території РФ був пуск 3-х НУРСів з гелікоптера. Також зафіксовано три прильоти з міномета, внаслідок яких у с. Басівка була пошкоджена лінія електропередач.

По Великописарівській громаді ворог здійснив 15 пострілів з АГС та 7 прильотів з міномета.

На Білопільську громаду росіяни скинули 26 мін, а також здійснили 10 ударів з артилерії.