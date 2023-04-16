Враг совершил авиаудар по Сумщине, ранен гражданский человек

За прошедшие сутки россияне совершили обстрелы нескольких громад Сумской области, вечером ударили по Шосткинскому району и ранили гражданское лицо.

Источник: военная администрация Сумской области, ОК "Север"

Дословно ОК "Север": "Около 22:40 15 апреля зафиксирован авиаудар, вероятно управляемая бомба, в коммунальное учреждение в Шосткинском районе".

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"Предварительно, ранен гражданский человек".

Детали: За прошедшие сутки россияне совершили обстрелы территорий Белопольской, Великописаревской и Юнаковской громад.

Всего зафиксировано 158 прилетов из минометов, АГС, артиллерии. Также были три ракетных удара.

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По Юнаковской общине с территории РФ был пуск 3-х НУРСов с вертолета. Также зафиксировано три прилета из миномета, в результате которых в с. Басовка была повреждена линия электропередач.

По Великописаревской громаде враг совершил 15 выстрелов из АГС и 7 прилетов из миномета.

На Белопольскую громаду россияне сбросили 26 мин, а также осуществили 10 ударов из артиллерии.