Враг совершил авиаудар по Сумщине, ранен гражданский человек
За прошедшие сутки россияне совершили обстрелы нескольких громад Сумской области, вечером ударили по Шосткинскому району и ранили гражданское лицо.
Источник: военная администрация Сумской области, ОК "Север"
Дословно ОК "Север": "Около 22:40 15 апреля зафиксирован авиаудар, вероятно управляемая бомба, в коммунальное учреждение в Шосткинском районе".
"Предварительно, ранен гражданский человек".
Детали: За прошедшие сутки россияне совершили обстрелы территорий Белопольской, Великописаревской и Юнаковской громад.
Всего зафиксировано 158 прилетов из минометов, АГС, артиллерии. Также были три ракетных удара.
По Юнаковской общине с территории РФ был пуск 3-х НУРСов с вертолета. Также зафиксировано три прилета из миномета, в результате которых в с. Басовка была повреждена линия электропередач.
По Великописаревской громаде враг совершил 15 выстрелов из АГС и 7 прилетов из миномета.
На Белопольскую громаду россияне сбросили 26 мин, а также осуществили 10 ударов из артиллерии.