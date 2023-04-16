У Києві вибухнула граната, є постраждалі

У суботу ввечері в Деснянському районі Києва пролунав вибух, постраждали дві особи.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Сьогодні (в суботу ввечері – ред.) ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями".

"Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. На місці працюють профільні служби".

Деталі: За попередніми даними, правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження.

Потерпілих було госпіталізовано у лікарню.