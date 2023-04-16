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В Киеве взорвалась граната, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 03:10
В Киеве взорвалась граната, есть пострадавшие
иллюстративное фото полиции Киева

В субботу вечером в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, пострадали два человека.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Сегодня (в субботу вечером – ред.) вечером в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Милославской был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружены женщина и мужчина с телесными повреждениями".

"Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работают профильные службы".

Детали: По предварительным данным, правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Темы: Киеввзрыв
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