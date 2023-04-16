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Вночі ворог здійснив масовану атаку Запорізької області – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 16 квітня 2023, 04:30
Вночі ворог здійснив масовану атаку Запорізької області – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС у Запорізькій області

У ніч на неділю, 16 квітня, росіяни завдали масованого удару по Запорізькій області.

Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко

Пряма мова: "Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку".

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"Ворог продовжує атакувати Запорізьку область, тому бережіть себе та своїх близьких!"

Деталі: Малашко зазначив, що у Комишувасі постраждала місцева церква, в якій не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч.

У Запоріжжі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються.

ВІДЕО ДНЯ

Голова ОВА додав, що фахівці невідкладно розпочали свою роботу.

Теми: Запорізька областьобстрілвійнаРосія
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