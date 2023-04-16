Вночі ворог здійснив масовану атаку Запорізької області – ОВА
Неділя, 16 квітня 2023, 04:30
У ніч на неділю, 16 квітня, росіяни завдали масованого удару по Запорізькій області.
Джерело: голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко
Пряма мова: "Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку".
"Ворог продовжує атакувати Запорізьку область, тому бережіть себе та своїх близьких!"
Деталі: Малашко зазначив, що у Комишувасі постраждала місцева церква, в якій не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч.
У Запоріжжі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються.
Голова ОВА додав, що фахівці невідкладно розпочали свою роботу.
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