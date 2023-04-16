Ночью враг совершил массированную атаку Запорожской области – ОВА
Воскресенье, 16 апреля 2023, 04:30
В ночь на воскресенье, 16 апреля, россияне нанесли массированный удар по Запорожской области.
Источник: глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко
Прямая речь: "Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку".
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"Враг продолжает атаковать Запорожскую область, поэтому берегите себя и своих близких!"
Детали: Малашко отметил, что в Камышевахе пострадала местная церковь, в которой не проводили службу. Разрушениям подверглись и здания рядом.
В Запорожье враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются.
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Председатель ОВА добавил, что специалисты безотлагательно начали свою работу.