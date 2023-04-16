Росія намагається "закрити" бойові втрати малочисельними групами – штаб

Російська Федерація зазнає значних втрат у розв’язаній війні проти України, які намагається поповнити малочисельними групами.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російська Федерація щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, що дається взнаки.

Відомо, що міністром оборони Російської Федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня".

Деталі: За даними штабу, також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах.

І це, припускають у Генштабі, пов’язано з постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

Також, ідеться в повідомленні, нещодавно в інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації ПВК "Вагнер" із таким собі "запрошенням" до своїх лав добровольців.

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Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.