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Росія намагається "закрити" бойові втрати малочисельними групами – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 16 квітня 2023, 07:06
Росія намагається закрити бойові втрати малочисельними групами – штаб
РЕЧІ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО ГЕНШТАБУ З FACEBOOK

Російська Федерація зазнає значних втрат у розв’язаній війні проти України, які намагається поповнити малочисельними групами.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російська Федерація щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, що дається взнаки.

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Відомо, що міністром оборони Російської Федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня".

Деталі: За даними штабу, також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах.

І це, припускають у Генштабі, пов’язано з постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

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Також, ідеться в повідомленні, нещодавно в інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації ПВК "Вагнер" із таким собі "запрошенням" до своїх лав добровольців.

Відомо, що підрозділи цієї організації  зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.

Теми: війнаГенштабРосія
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