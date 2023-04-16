Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія намагається "закрити" бойові втрати малочисельними групами – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 16 квітня 2023, 07:06
Росія намагається закрити бойові втрати малочисельними групами – штаб
РЕЧІ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО ГЕНШТАБУ З FACEBOOK

Російська Федерація зазнає значних втрат у розв’язаній війні проти України, які намагається поповнити малочисельними групами.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російська Федерація щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, що дається взнаки.

Відомо, що міністром оборони Російської Федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня".

Деталі: За даними штабу, також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах.

І це, припускають у Генштабі, пов’язано з постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

Також, ідеться в повідомленні, нещодавно в інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації ПВК "Вагнер" із таким собі "запрошенням" до своїх лав добровольців.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо, що підрозділи цієї організації  зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.

Теми: війнаГенштабРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
війна
За добу від російських обстрілів загинули четверо цивільних
Україна та Росія провели великий Великодній обмін
Британська розвідка вказала на чергове свідчення "міжусобної боротьби" в РФ через війну
Останні новини
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
17:10
Невдалий запуск ракети та розчарування від Tesla: статки Маска впали на $13 мільярдів
Усі новини...
Реклама: