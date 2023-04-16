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Россия пытается "закрыть" боевые потери малочисленными группами – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 07:06
Россия пытается закрыть боевые потери малочисленными группами – штаб
ВЕЩИ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. ФОТО ГЕНШТАБА ИЗ FACEBOOK

Российская Федерация несет значительные потери в развязанной войне против Украины, которые пытается пополнить малочисленными группами.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российская Федерация ежедневно несет потери в развязанной ею войне против Украины, что дает о себе знать.

Известно, что министром обороны Российской Федерации принято решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря".

Детали: По данным штаба, также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, которые прошли обучение на полигонах.

И это, предполагают в Генштабе, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений.

Также, говорится в сообщении, недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации ЧВК "Вагнер" с неким "приглашением" в свои ряды добровольцев.

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Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут.

Темы: войнаГенштабРосcия
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