Россия пытается "закрыть" боевые потери малочисленными группами – штаб
Российская Федерация несет значительные потери в развязанной войне против Украины, которые пытается пополнить малочисленными группами.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российская Федерация ежедневно несет потери в развязанной ею войне против Украины, что дает о себе знать.
Известно, что министром обороны Российской Федерации принято решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря".
Детали: По данным штаба, также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, которые прошли обучение на полигонах.
И это, предполагают в Генштабе, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений.
Также, говорится в сообщении, недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации ЧВК "Вагнер" с неким "приглашением" в свои ряды добровольцев.
Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут.