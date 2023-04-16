Захисники "відмінусували" понад пів тисячі окупантів, 4 ворожих танки і літак
Неділя, 16 квітня 2023, 07:58
За минулу Сили оборони знищили 520 окупантів, 1 ворожий літак і 4 танки.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,
- артилерійських систем – 2795 (+10) од,
- РСЗВ – 538 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 284 (+1) од,
- літаків– 308 (+1) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 326 (+2).
"Дані уточнюються", – зазначають у штабі.
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