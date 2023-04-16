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Захисники "відмінусували" понад пів тисячі окупантів, 4 ворожих танки і літак

Ольга Глущенко Неділя, 16 квітня 2023, 07:58
Захисники відмінусували понад пів тисячі окупантів, 4 ворожих танки і літак
ілюстративне фото Генштабу

За минулу Сили оборони знищили 520 окупантів, 1 ворожий літак і 4 танки.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3657 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2795 (+10) од,
  • РСЗВ – 538 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 284 (+1) од,
  • літаків– 308 (+1) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,
  • спеціальної техніки  ‒ 326 (+2).

"Дані уточнюються", – зазначають у штабі.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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