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Защитники "отминусовали" более полутысячи оккупантов, 4 вражеских танка и самолет

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 07:58
Защитники отминусовали более полутысячи оккупантов, 4 вражеских танка и самолет
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшую Силы обороны уничтожили 520 оккупантов, 1 вражеский самолет и 4 танка.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 182070 (+520) человек ликвидировано,
  • танков - 3657 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7083 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2795 (+10) ед,
  • РСЗО - 538 (+3) ед,
  • средств ПВО - 284 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+1) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,
  • специальной техники - 326 (+2).

"Данные уточняются", - отмечают в штабе.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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