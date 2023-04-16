Защитники "отминусовали" более полутысячи оккупантов, 4 вражеских танка и самолет
Воскресенье, 16 апреля 2023, 07:58
За прошедшую Силы обороны уничтожили 520 оккупантов, 1 вражеский самолет и 4 танка.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 182070 (+520) человек ликвидировано,
- танков - 3657 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7083 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2795 (+10) ед,
- РСЗО - 538 (+3) ед,
- средств ПВО - 284 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+1) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),
- крылатых ракет - 911 (+0),
- кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,
- специальной техники - 326 (+2).
"Данные уточняются", - отмечают в штабе.