Структури РПЦ були задіяні до вторгнення РФ в Україну – Епіфаній

Митрополит ПЦУ Епіфаній зазначив, що структури РПЦ були включені в підготовку до російської агресії та її здійсненні проти України.

Джерело: Епіфаній для Української правди

Пряма мова: "Прикро бачити, що "русскій мір" одним з інструментів своєї агресії зробив церковні інституції.

Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим перебуває у рабській покірності кремлівській тиранії та служить її інструментом. Структури РПЦ – і це бачимо не лише ми, але визнають і незалежні міжнародні експерти – були системно включені в підготовку до агресії проти України та в її здійснення".

Деталі: На думку Епіфанія, тому невід'ємною частиною українського спротиву є повний розрив всіх зв'язків підлеглості з Московською патріархією, які дотепер ще залишаються у частини православних в Україні.

"Бо на словах релігійне об'єднання, яке називає себе УПЦ, нібито дистанціюється від свого патріарха і Російської Церкви, а на ділі – залишається в підлеглості їм", – зазначає митрополит.

Він вважає, що "виправити цю ситуацію здатна лише законодавча заборона для будь-яких релігійних організацій в Україні мати підлеглість російським релігійним центрам".

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Оскільки Кремль перетворив ці центри на свої центри впливу, з яких православні, мусульманські, протестантські та інші релігійні лідери РФ сприяють агресору і виправдовують його злочини.

"Україна має право захищати себе від російської гібридної агресії в духовній сфері так само, як захищає себе на полі бою", – сказав Епіфаній.