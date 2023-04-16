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Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний

"Украинская правда"Воскресенье, 16 апреля 2023, 08:15
Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний
Епифаний, фото Радио Свобода

Митрополит ПЦУ Епифаний отметил, что структуры РПЦ были включены в подготовку к российской агрессии и ее осуществлении против Украины.

Источник: Епифаний для Украинской правды

Прямая речь: "Обидно видеть, что "русский мир" одним из инструментов своей агрессии сделал церковные институты.

Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым находится в рабской покорности кремлевской тирании и служит ее инструментом. Структуры РПЦ – и это видим не только мы, но признают и независимые международные эксперты - были системно включены в подготовку к агрессии против Украины и в ее осуществление".

Детали: По мнению Епифания, поэтому неотъемлемой частью украинского сопротивления является полный разрыв всех связей подчиненности с Московской патриархией, которые до сих пор еще остаются у части православных в Украине.

"Потому что на словах религиозное объединение, которое называет себя УПЦ, якобы дистанцируется от своего патриарха и Русской Церкви, а на деле - остается в подчинении им", – отмечает митрополит.

Он считает, что "исправить эту ситуацию способен лишь законодательный запрет для любых религиозных организаций в Украине иметь подчиненность российским религиозным центрам".

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Поскольку Кремль превратил эти центры в свои центры влияния, из которых православные, мусульманские, протестантские и другие религиозные лидеры РФ способствуют агрессору и оправдывают его преступления.

"Украина имеет право защищать себя от российской гибридной агрессии в духовной сфере так же, как защищает себя на поле боя", – сказал Епифаний.

Темы: религияЕпифанийцерковьУПЦ МП
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