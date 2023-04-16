Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний

"Украинская правда"Воскресенье, 16 апреля 2023, 08:15
Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний
Епифаний, фото Радио Свобода

Митрополит ПЦУ Епифаний отметил, что структуры РПЦ были включены в подготовку к российской агрессии и ее осуществлении против Украины.

Источник: Епифаний для Украинской правды

Прямая речь: "Обидно видеть, что "русский мир" одним из инструментов своей агрессии сделал церковные институты.

Реклама:

Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым находится в рабской покорности кремлевской тирании и служит ее инструментом. Структуры РПЦ – и это видим не только мы, но признают и независимые международные эксперты - были системно включены в подготовку к агрессии против Украины и в ее осуществление".

Детали: По мнению Епифания, поэтому неотъемлемой частью украинского сопротивления является полный разрыв всех связей подчиненности с Московской патриархией, которые до сих пор еще остаются у части православных в Украине.

"Потому что на словах религиозное объединение, которое называет себя УПЦ, якобы дистанцируется от своего патриарха и Русской Церкви, а на деле - остается в подчинении им", – отмечает митрополит.

ВИДЕО ДНЯ

Он считает, что "исправить эту ситуацию способен лишь законодательный запрет для любых религиозных организаций в Украине иметь подчиненность российским религиозным центрам".

Поскольку Кремль превратил эти центры в свои центры влияния, из которых православные, мусульманские, протестантские и другие религиозные лидеры РФ способствуют агрессору и оправдывают его преступления.

"Украина имеет право защищать себя от российской гибридной агрессии в духовной сфере так же, как защищает себя на поле боя", – сказал Епифаний.

Темы: религияЕпифанийцерковьУПЦ МП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
религия
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
В Дании планируют запретить сжигать Коран
Швеция повысила уровень террористической угрозы после сожжений Корана
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: