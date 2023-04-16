У Великодню ніч росіяни вбили двох підлітків на Миколаївщині

Російські окупанти обстріляли Миколаївщину на Великодню ніч, внаслідок чого загинули двоє підлітків, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Вночі 16 квітня о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300.

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В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження".

Деталі: За даними влади, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

Тим часом у місті Снігурівка внаслідок нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.