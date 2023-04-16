В Пасхальную ночь россияне убили двух подростков на Николаевщине

Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область в Пасхальную ночь, в результате чего погибли двое подростков, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночью 16 апреля в 02:20 вражеского ракетного обстрела подверглась Снигиревская громада. Предварительно зенитно-ракетными системами С-300.

В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли двое подростков 2005 года рождения".

Детали: По данным властей, повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

Между тем в городе Снигиревка в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.