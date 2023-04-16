Україна та Росія провели великий Великодній обмін
Неділя, 16 квітня 2023, 10:10
Україна з Росією провели великий Великодній обмін полоненими.
Джерело: глава ОП Андрій Єрмак
Пряма мова Єрмака: "Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів"
Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ (Державна спецслужба транспорту – ред.)…
Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.
Великдень.
Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них.
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