Україна та Росія провели великий Великодній обмін

Україна з Росією провели великий Великодній обмін полоненими.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак

Пряма мова Єрмака: "Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів"

Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ (Державна спецслужба транспорту – ред.)…

Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Великдень.

Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них.

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