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Україна та Росія провели великий Великодній обмін

Роман ПетренкоНеділя, 16 квітня 2023, 10:10
Україна та Росія провели великий Великодній обмін
фото оп

Україна з Росією провели великий Великодній обмін полоненими.

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак

Пряма мова Єрмака: "Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів"

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Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ (Державна спецслужба транспорту – ред.)…

Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Великдень.

ВІДЕО ДНЯ

Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них.

Життя наших - найвища цінність для нас. "Герої мають бути живими", так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Теми: обмінполоненівійна
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