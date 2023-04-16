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Украина и Россия провели большой Пасхальный обмен

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 10:10
Украина и Россия провели большой Пасхальный обмен
фото оп

Украина с Россией провели большой Пасхальный обмен пленными.

Источник: глава ОП Андрей Ермак

Прямая речь Ермака: "Возвращаем 130 наших людей. Он происходил в течение последних дней в несколько этапов"

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Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ (Государственная спецслужба транспорта - ред.)...

Рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Пасха.

ВИДЕО ДНЯ

Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их.

Жизнь наших - самая высокая ценность для нас. "Герои должны быть живыми", так всегда говорит президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Темы: обменпленныевойна
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