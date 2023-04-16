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Зеленський у Лаврі привітав українців з Великоднем

Роман ПетренкоНеділя, 16 квітня 2023, 11:11
Зеленський у Лаврі привітав українців з Великоднем
скріншот

Президент Володимир Зеленський на Великдень з території Києво-Печерської Лаври записав звернення до українців.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу.

Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях.

Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це – світло справедливості".

Теми: Зеленськийсвяткуваннярелігія
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