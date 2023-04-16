Зеленский в Лавре поздравил украинцев с Пасхой

Президент Владимир Зеленский на Пасху с территории Киево-Печерской Лавры записал обращение к украинцам.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу.

Реклама:

Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях.

Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это - свет справедливости".