Зеленский в Лавре поздравил украинцев с Пасхой
Воскресенье, 16 апреля 2023, 11:11
Президент Владимир Зеленский на Пасху с территории Киево-Печерской Лавры записал обращение к украинцам.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь Зеленского: "Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу.
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Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях.
Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это - свет справедливости".
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