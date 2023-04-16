Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров образився на своїх вояк, які потрапили в український полон

Роман ПетренкоНеділя, 16 квітня 2023, 12:15
Кадиров образився на своїх вояк, які потрапили в український полон
кадиров, фото тасс

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив своїх вояків за те, що вони потрапили в український полон, і не поїхав до них на зустріч після обміну полоненими.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "У Грозний повернулися з українського полону п'ятеро чеченських бійців.

Журналісти поцікавилися у мене, що я думаю з цього приводу. Я вважаю, що у чеченського воїна не повинно бути жодних причин опинитися в полоні.

Виправдання можуть бути різні, але хай там що, воїн повинен довести, що у нього не було іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову.

Тому я не зустрівся з тими, хто повернувся. Це питання честі не тільки окремо взятого бійця, а й питання честі всього підрозділу, всього полку, в якому бійці служать. Нехай доведуть, що вони не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю і врятуватися від куль.

Звісно, полон - не злочин. Я все розумію. І ми раді, що бійці залишилися живі. За годину до свого полону вони зв'язувалися по рації і повідомляли про те, що в них закінчуються боєприпаси. Але кожен воїн повинен не просто безладно стріляти, а обмірковувати кожен постріл, берегти кожен патрон. Усвідомлюю, що в цьому є і моя провина, що вони виявилися недостатньо підготовленими до такої ситуації і не до кінця розуміли, що боєць повинен планувати свій боєкомплект".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Кадирова, тепер у вояків "є шанс довести собі, товаришам, командиру і всій країні, що це був вимушений крок".

Нагадаємо: Україна з Росією провели великий Великодній обмін полоненими.

Теми: КадировРосіяпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ країн Північної Європи розкрили секретні операції РФ у водах довкола своїх держав

Південна Корея вперше заявила про можливість надання Україні зброї – Reuters

Кремль застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні – ЗМІ

Екснардеп Барна загинув на війні

Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot

фотоДБР виявило нові факти знущання офіцера НГУ над військовими: допитують свідків

Усі новини...
Кадиров
Кадиров стурбований потенціалом внутрішнього опору в Чечні – ISW
ISW: Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна
У Чехії невідомі викрали жеребця за 17 тисяч євро, який належав Кадирову
Останні новини
10:11
Міжнародна Букерівська премія 2023 оголосила шортліст
09:58
Систематичні інформаційні операції є частиною війни Росії – британська розвідка
09:51
Індія та Китай у квітні купували російську нафту дорожче за "стелю цін" – ЗМІ
09:33
Паводок у Києві пішов на спад, але пік ще попереду – КМВА
09:13
Генсек НАТО: Ядерні погрози РФ нас не залякають, підтримка України продовжиться
09:08
Єврокомісія відреагувала на угоду України та Польщі щодо українського зерна
09:05
"Рахунок у війні зараз 1:1" – боєць Третьої штурмової бригади Антон "Берсерк"
09:05
У Запорізькій області росіяни зруйнували об'єкти інфраструктури
08:55
Дон Кіхот УП, Криволап, Ралко: що придбати на святковому аукціоні "Української правди"
08:53
Британія: російські хакери загрожують критичній інфраструктурі, потрібно діяти негайно
Усі новини...
Реклама: