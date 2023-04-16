Кадиров образився на своїх вояк, які потрапили в український полон

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив своїх вояків за те, що вони потрапили в український полон, і не поїхав до них на зустріч після обміну полоненими.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "У Грозний повернулися з українського полону п'ятеро чеченських бійців.

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Журналісти поцікавилися у мене, що я думаю з цього приводу. Я вважаю, що у чеченського воїна не повинно бути жодних причин опинитися в полоні.

Виправдання можуть бути різні, але хай там що, воїн повинен довести, що у нього не було іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову.

Тому я не зустрівся з тими, хто повернувся. Це питання честі не тільки окремо взятого бійця, а й питання честі всього підрозділу, всього полку, в якому бійці служать. Нехай доведуть, що вони не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю і врятуватися від куль.

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Звісно, полон - не злочин. Я все розумію. І ми раді, що бійці залишилися живі. За годину до свого полону вони зв'язувалися по рації і повідомляли про те, що в них закінчуються боєприпаси. Але кожен воїн повинен не просто безладно стріляти, а обмірковувати кожен постріл, берегти кожен патрон. Усвідомлюю, що в цьому є і моя провина, що вони виявилися недостатньо підготовленими до такої ситуації і не до кінця розуміли, що боєць повинен планувати свій боєкомплект".

Деталі: За словами Кадирова, тепер у вояків "є шанс довести собі, товаришам, командиру і всій країні, що це був вимушений крок".

Нагадаємо: Україна з Росією провели великий Великодній обмін полоненими.