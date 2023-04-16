Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадыров обиделся на своих вояк, которые попали в украинский плен

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 12:15
Кадыров обиделся на своих вояк, которые попали в украинский плен
фото тасс

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил своих вояк за то, что они попали в украинский плен, и не поехал к ним на встречу после обмена пленными.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь Кадырова: "В Грозный вернулись из украинского плена пятеро чеченских бойцов.

Журналисты поинтересовались у меня, что я думаю по этому поводу. Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену.

Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую.

Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль.

Конечно, плен - не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Кадырова, теперь у вояк "есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг".

Напомним: Украина с Россией провели большой Пасхальный обмен пленными.

Темы: КадыровРосcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Кадыров
Кадыров обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления в Чечне – ISW
ISW: Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина
В Чехии неизвестные похитили принадлежавшего Кадырову жеребца за 17 тысяч евро
Последние новости
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:28
По всей Украине – воздушная тревога
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: