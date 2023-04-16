Кадыров обиделся на своих вояк, которые попали в украинский плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил своих вояк за то, что они попали в украинский плен, и не поехал к ним на встречу после обмена пленными.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь Кадырова: "В Грозный вернулись из украинского плена пятеро чеченских бойцов.

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Журналисты поинтересовались у меня, что я думаю по этому поводу. Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену.

Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую.

Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль.

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Конечно, плен - не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект".

Детали: По словам Кадырова, теперь у вояк "есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг".

Напомним: Украина с Россией провели большой Пасхальный обмен пленными.