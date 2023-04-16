Контрнаступ обіцяє бути складним і ризикованим - ЗМІ

Американські аналітики пояснили, що контрнаступ України, який готується, може бути дуже складним з огляду на готовність Росії та відсутність переваги в повітрі.

Джерело: Financial Times

Дослівно: "З одного боку буде близько 35 тисяч українських солдатів, посилених західними бойовими танками.

Вони протистоятимуть більш ніж 140 тисячам ворожих солдатів на 950-кілометровій лінії фронту. Розділяти ці два війська буде смертоносна смуга перешкод із мін, земляних споруд і танкових загороджень, встановлених росіянами.

Скоро настане день, коли Україна спробує прорвати російські фронтові укріплення. Успіх чи невдача визначать перебіг бойових дій і силу Києва в переговорах із Москвою щодо врегулювання конфлікту".

Деталі: Однак аналітики та військові чиновники попереджають, що бойові дії обіцяють бути важкими.

По-перше, операції з прориву винятково складні, оскільки вимагають синхронної роботи всіх військових підрозділів - від артилерії й танків до збору розвідданих та інженерів.

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До труднощів додається відсутність в українців переваги в повітрі. Востаннє західні танки зустрічалися з радянськими Т-72 в Іраку 2003 року, але тоді коаліція на чолі зі США мала велику перевагу в повітрі.

Українцям, пише видання, також не вистачає важливого повітряного прикриття, щоб зупинити атаки російських винищувачів, які можуть атакувати західну техніку.

"Класичний підхід у сухопутному наступі полягає в тому, щоб прорватися в тил супротивника, на одній ділянці або декількох, і завдати концентрованого удару по центру тяжіння противника. Успішні приклади без переваги в повітрі рідкісні", - каже Бен Баррі, колишній командир британського бронепіхотного батальйону.

ЗМІ зазначає, що точне місце проведення атаки залишається таємницею, проте одним зі стратегічно важливих для Росії районів є Мелітополь. Але російська армія, усвідомлюючи ризик, уже підготувала в цьому регіоні лінії оборони.

За даними військових аналітиків, російська оборона зазвичай складається з мінного поля, за яким ідуть лінії бетонних стовпчиків пірамідальної форми, званих "зубами дракона", щоб уповільнити рух механізованих частин. За ними розташовується ще одне мінне поле, ще через 400 м - лінія траншей і бліндажів, а через 500 м - протитанковий рів.

За словами Баррі, спочатку потрібно розчистити мінну смугу для проходження танків і техніки, потім - знищити "зуби дракона", можливо, за допомогою танків, оснащених плугами, а наприкінці - пройти рови за допомогою спеціального обладнання для створення мостів.

Найскладніше - синхронізувати дії різних частин, а армія України, "хоч і вміла проводити маневри невеликого масштабу, має обмежений досвід загальновійськових операцій такого масштабу", кажуть аналітики.

Крім того, українські війська, пише FT, втратили значну частину своїх найдосвідченіших солдатів, нібито втративши, за оцінками, до 120 000 осіб.

Дослівно: "Однак армію України недооцінювали й раніше, наприклад, коли торік вона кинула виклик західним військовим оцінкам і відтіснила російські війська від столиці, а потім із Харківської області.

Росія також втратила майже вдвічі більше людей після повномасштабного вторгнення, згідно із західними оцінками. Крім того, українські війська краще оснащені та навчені, ніж їхні противники".

Більше деталей: Колишній офіцер британської армії Глен Грант упевнений, що якщо український наступ буде жорстким і швидким, фронт розхитається, росіяни втечуть і оборонні споруди стануть непотрібними.

Нагадаємо: Через витік секретних американських документів Україна нібито змінила деякі свої військові плани і це затримує її контрнаступ, повідомили ЗМІ.