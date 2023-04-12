Контрнаступ затримується через повільне постачання зброї і "злив" документів у США – WP

Американське видання повідомляє, що запланований Україною контрнаступ відкладається через погану погоду, повільне постачання заходом техніки і боєприпасів та "злив" секретних документів Пентагону, де йшлося про вразливі місця в українській ППО.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Очікуваний весняний наступ розглядався як єдиний шанс для України в цьому році відвоювати територію, утримувану російськими військами, що становить близько п'ятої частини країни.

Але операція затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів, що посилює побоювання, що ситуація може зайти в глухий кут.

Ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, в тому числі багато деталей про стан української армії і її можливості, включаючи слабкі місця в протиповітряній обороні, що може змусити командирів змінити плани".

Деталі: Якщо Україна не зможе відвоювати значну частину території, багато українців побоюються, що вони будуть змушені вести переговори з Росією з невигідної для себе позиції.

Водночас, незважаючи на нестачу боєприпасів і очікування допомоги від західних партнерів, українські військові перевіряють російську оборону на вразливі місця напередодні контрнаступу.

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На одній з окопних позицій у Донецькій області за кілометр від російських позицій український капрал розповів журналістам, що використовує комерційні дрони для спостереження за російськими силами, виявлення слабких місць і планування ударів для знищення укріплень.

Він сказав, що невеликі операції готують його підрозділ до повномасштабного наступу, оскільки вони чекають більше боєприпасів і важчого обладнання.

Інший командир, який дислокується за межами міста Бахмут, розповів про проведення подібних операцій з перевірки російської оборони.

24-річний капітан з позивним "Метіс", який відповідає за планування операцій і розвідку у своєму підрозділі, розповів, що мобілізовані росіяни дуже добре укріплюють свої позиції: "Вони укріплюють позиції всім, що можуть знайти: деревиною, навіть сміттям".

"Метіс" визнав, що успіх випробувальних операцій не означає, що його підрозділ готовий до повноцінного наступу. Військові чекають на важку техніку, бронетехніку для перекидання великої кількості військ вперед і потребують більше тренувань.

За його словами, коли підрозділ вперше отримав сучасну систему протитанкового озброєння, військовослужбовці тренувалися за допомогою інструкції до системи і відеоуроків на YouTube.

Найбільше українських захисників у майбутньому контрнаступі хвилюють міни.

Український підполковник, який командує танковим батальйоном у Запорізькій області, з позивним "Грім" розповів, що міни є по обидва боки фронту: "Ми встановили багато мін, і російська сторона теж".

У ЗМІ також наголошують, що битва за Бахмут перетворилася на найдовшу і найсмертоноснішу битву війни, з великими втратами з обох сторін.

Що цьому передувало: