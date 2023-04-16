Контрнаступление обещает быть сложным и рискованным – СМИ

Американские аналитики объяснили, что готовящееся контрнаступление Украины может быть очень сложным, учитывая готовность России и отсутствие преимущества в воздухе.

Источник: Financial Times

Дословно: "С одной стороны будет около 35 тысяч украинских солдат, усиленных западными боевыми танками.

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Они будут противостоять более чем 140 тысячам вражеских солдат на 950-километровой линии фронта. Разделять эти два войска будет смертоносная полоса препятствий из мин, земляных сооружений и танковых заграждений, установленных русскими.

Скоро наступит день, когда Украина попытается прорвать российские фронтовые укрепления. Успех или неудача определят ход боевых действий и силу Киева в переговорах с Москвой по урегулированию конфликта".

Детали: Однако аналитики и военные чиновники предупреждают, что боевые действия обещают быть тяжелыми.

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Во-первых, операции по прорыву исключительно сложны, поскольку требуют синхронной работы всех военных подразделений - от артиллерии и танков до сбора разведданных и инженеров.

К трудностям добавляется отсутствие у украинцев превосходства в воздухе. Последний раз западные танки встречались с советскими Т-72 в Ираке в 2003 году, но тогда у коалиции во главе с США было подавляющее превосходство в воздухе.

Украинцам, пишет издание, также не хватает решающего воздушного прикрытия, чтобы остановить атаки российских истребителей, которые могут атаковать западную технику.

"Классический подход в сухопутном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл противника, на одном участке или нескольких, и нанести концентрированный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без превосходства в воздухе редки", - говорит Бен Барри, бывший командир британского бронепехотного батальона.

СМИ отмечает, что точное место проведения атаки остается тщательно охраняемым секретом, однако одним из стратегически важных для России районов является Мелитополь, расположенный вблизи Азовского моря.

Но российская армия, осознавая риск, уже подготовила в этом регионе зубчатые линии обороны.

По данным военных аналитиков, российская оборона обычно состоит из минного поля, за которым следуют линии бетонных столбиков пирамидальной формы, называемых "зубами дракона", чтобы замедлить движение механизированных частей. За ними располагается еще одно минное поле, еще через 400 м - линия траншей и блиндажей, а через 500 м - противотанковый ров.

По словам Барри, сначала нужно расчистить минную полосу для прохождения танков и техники, потом – уничтожить "зубы дракона", возможно, с помощью танков, оснащенных плугами, а в конце – пройти рвы с помощью специального оборудования для создания мостов.

Самое сложное - синхронизировать действия различных частей, а армия Украины, хотя и умела проводить маневры небольшого масштаба, имеет ограниченный опыт общевойсковых операций такого масштаба, говорят аналитики.



Кроме того, украинские войска, пишет FT, потеряли значительную часть своих самых опытных солдат, якобы потеряв, по оценкам, до 120 000 человек.

Дословно: "Однако армию Украины недооценивали и раньше, например, когда в прошлом году она бросила вызов западным военным оценкам и оттеснила российские войска от столицы, а затем из Харьковской области.

Россия также потеряла почти в два раза больше людей после полномасштабного вторжения, согласно западным оценкам. Кроме того, украинские войска лучше оснащены и обучены, чем их противники".

Больше деталей: Бывший офицер британской армии Глен Грант уверен, что если украинское наступление будет жестким и быстрым, фронт расшатается, россияне побегут и оборонительные сооружения станут бесполезными.

Напомним: Из-за утечки секретных американских документов Украина якобы изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.