Резніков назвав дві причини, чому Захід не дає Україні всієї зброї: перша пов'язана з Меркель

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2008 році завадила членству України та Грузії в Північноатлантичному Альянсі, після чого Росія здійснила агресію проти цих країн.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Резніков заявив в опублікованому в неділю інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

Відповідаючи на питання, чому Захід ще не дав Україні всієї необхідної зброї, міністр заявив, що Захід "давно живе за догмою не провокувати Росію", що було особливо відчутним під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році.

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"Тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами Альянсу. Американці були за, як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших", – нагадав він.

Резніков додав, що після цього були вторгнення й окупація частини Грузії, окупація Криму й частини Донецької та Луганської областей, а також вибухи на складах у Чехії та Болгарії та отруєння в Солсбері, "і знову та сама доктрина: не провокувати Росію".

"Друга помилка (Заходу – ред.) полягала в тому, що там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія протистоятиме набагато більшій і буде розбита. Ну, ми не радянська країна з радянською армією", – вказав він.

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Водночас Резніков заявив, що зараз "задоволений" рівнем допомоги, яку надає Німеччина.

"Потрібно було багато працювати, щоб переконати їх бути сміливішими, але ми це зробили. Я розумію їхні причини. Після Нюрнберзького процесу вони стали пацифістською країною, вони змінилися. Це може статися і з Росією, якщо відбудеться Нюрнберг-2 і засудять воєнних злочинців", – зазначив міністр оборони.

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Відтоді обом цим країнам Альянс лише обіцяв вступ "одного дня".

Після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель відмовилась визнати, що те її рішення могло призвести до російської агресії.

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