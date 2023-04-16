Резников назвал две причины, почему Запад не дает Украине всего оружия: первая связана с Меркель

Министр обороны Алексей Резников считает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия осуществила агрессию против этих стран.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Резников заявил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Razon.

Отвечая на вопрос, почему Запад еще не дал Украине всего необходимого оружия, министр заявил, что Запад "давно живет по догме не провоцировать Россию", что было особенно ощутимым во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году.

"Тогда существовала вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами Альянса. Американцы были за, как и большинство европейцев. Только канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других", – напомнил он.

Резников добавил, что после этого были вторжение и оккупация части Грузии, оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей, а также взрывы на складах в Чехии и Болгарии и отравление в Солсбери, "и снова та же доктрина: не провоцировать Россию".

"Вторая ошибка (Запада – ред.) заключалась в том, что там считали: если будет военное столкновение, то маленькая советская армия будет противостоять гораздо большей и будет разбита. Ну, мы не советская страна с советской армией", – указал он.

В то же время Резников заявил, что сейчас "доволен" уровнем помощи, которую предоставляет Германия.

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"Нужно было много работать, чтобы убедить их быть смелее, но мы это сделали. Я понимаю их причины. После Нюрнбергского процесса они стали пацифистской страной, они изменились. Это может произойти и с Россией, если состоится Нюрнберг-2 и осудят военных преступников", – отметил министр обороны.

Как известно, на Бухарестском саммите НАТО 2008 года Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России. С тех пор обеим этим странам Альянс лишь обещал вступление "однажды".

После полномасштабного вторжения в Украину Меркель отказалась признать, что то ее решение могло привести к российской агрессии.

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