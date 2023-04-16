Росіяни обстріляли з артилерії храм у Нікополі, є поранені

Російські окупанти на Великдень обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, поранені двоє людей.

Джерело: глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована".

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Деталі: Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач.

Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.