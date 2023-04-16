Россияне обстреляли из артиллерии храм в Никополе, є ранены
Воскресенье, 16 апреля 2023, 14:42
Российские оккупанты на Пасху обстреляли Никополь Днепропетровской области, ранены два человека.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована".
Детали: Кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач.
Изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна - уничтожена.