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Россияне обстреляли из артиллерии храм в Никополе, є ранены

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 14:42
Россияне обстреляли из артиллерии храм в Никополе, є ранены
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Российские оккупанты на Пасху обстреляли Никополь Днепропетровской области, ранены два человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована".

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Детали: Кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач.

Изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна - уничтожена.

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Темы: НикопольобстрелвойнаДнепропетровская область
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