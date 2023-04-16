У Брянську впав безпілотник із вибухівкою – росЗМІ
Неділя, 16 квітня 2023, 15:08
У російському Брянську знайшли безпілотник із вибухівкою.
Джерело: Baza
Деталі: Уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель.
Вони лежали в лісі, приблизно за 5 кілометрів від міста.
Серед уламків лежала і бомба - імовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини.
Кремлівські пропагандисти тим часом пишуть, нібито безпілотник запустили ЗСУ, а їхньою метою було місцеве кладовище.
ВІДЕО ДНЯ