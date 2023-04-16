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У Брянську впав безпілотник із вибухівкою – росЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 16 квітня 2023, 15:08
У Брянську впав безпілотник із вибухівкою – росЗМІ
оріон, ілюстративне фото рбк

У російському Брянську знайшли безпілотник із вибухівкою.

Джерело: Baza

Деталі: Уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель.

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Вони лежали в лісі, приблизно за 5 кілометрів від міста.

Серед уламків лежала і бомба - імовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини.

Кремлівські пропагандисти тим часом пишуть, нібито безпілотник запустили ЗСУ, а їхньою метою було місцеве кладовище.

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Теми: Росіявійна
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