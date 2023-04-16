В Брянске упал беспилотник со взрывчаткой – росСМИ
Воскресенье, 16 апреля 2023, 15:08
В российском Брянске нашли беспилотник со взрывчаткой.
Источник: Baza
Детали: Обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель.
Они лежали в лесу, примерно в 5 километрах от города.
Среди обломков лежала и бомба – предположительно, беспилотник нёс заряд из пластичного взрывчатого вещества.
Кремлевские пропагандисты тем временем пишут, якобы беспилотник запустили ВСУ, а их целью было местное кладбище.
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