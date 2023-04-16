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В Брянске упал беспилотник со взрывчаткой – росСМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 15:08
В Брянске упал беспилотник со взрывчаткой – росСМИ
орион, иллюстративное фото рбк

В российском Брянске нашли беспилотник со взрывчаткой.

Источник: Baza

Детали: Обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель.

Они лежали в лесу, примерно в 5 километрах от города.

Среди обломков лежала и бомба – предположительно, беспилотник нёс заряд из пластичного взрывчатого вещества.

Кремлевские пропагандисты тем временем пишут, якобы беспилотник запустили ВСУ, а их целью было местное кладбище.

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Темы: Росcиявойна
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