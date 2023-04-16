Прикордонники приземлили "Шахеда", який летів вглиб України
Неділя, 16 квітня 2023, 15:51
Бійці Державної прикордонної служби збили російського "Шахеда", який перетнув кордон.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Гіркий вибір ворожих безпілотників: на Харківщині прикордонники приземлили "шахід".
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Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго".
Деталі: Уточнюється, що прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, збивши його з автоматичної зброї.
ДПСУ уточнила "Українській правді", що безпілотник збили 15 квітня.
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