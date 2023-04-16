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Прикордонники приземлили "Шахеда", який летів вглиб України

Роман Петренко, Валентина РоманенкоНеділя, 16 квітня 2023, 15:51
Прикордонники приземлили Шахеда, який летів вглиб України
фото дпсу

Бійці Державної прикордонної служби збили російського "Шахеда", який перетнув кордон.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Гіркий вибір ворожих безпілотників: на Харківщині прикордонники приземлили "шахід".

Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго".

Деталі: Уточнюється, що прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, збивши його з автоматичної зброї.

ДПСУ уточнила "Українській правді", що безпілотник збили 15 квітня.

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Теми: ШахедПрикордонна службавійна
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