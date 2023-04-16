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Пограничники приземлили "Шахеда", который летел вглубь Украины

Роман Петренко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 15:51
Пограничники приземлили Шахеда, который летел вглубь Украины
фото гпсу

Бойцы Государственной пограничной службы сбили российского "Шахеда", который пересек границу.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Горький выбор вражеских беспилотников: на Харьковщине пограничники приземлили "шахид".

Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины. Однако его полет длился недолго".

Детали: Уточняется, что пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, сбив его из автоматического оружия.

ГПСУ уточнила "Украинской правде", что беспилотник сбили 15 апреля.

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Темы: ШахедПограничная службавойна
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