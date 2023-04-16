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Єврокомісія про заборону імпорту українського зерна: Односторонні дії держав ЄС неприйнятні

"Європейська правда"Неділя, 16 квітня 2023, 16:16
Єврокомісія про заборону імпорту українського зерна: Односторонні дії держав ЄС неприйнятні
ілюстративне фото Pixabay

Європейська комісія після заборони Угорщиною та Польщею імпорту сільськогосподарської продукції з України заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії держав є неприйнятними.

Про це у коментарі польскому агентству PAP заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста, повідомляє "Європейська правда".

Подеста підкреслила, що Єврокомісії відомо про оголошення Польщею та Угорщиною заборони на імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. 

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"Ми просимо відповідні органи обох країн надати додаткову інформацію, щоб мати можливість оцінити ці заходи", – сказала Подеста.

Вона додала, що "в цьому контексті слід підкреслити, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними".

"У такі важкі часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення в ЄС", – додала представниця Єврокомісїі.

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Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким про заборону імпорту української сільськогосподарської продукції до Польщі, повідомляє RMF 24.

Угорський уряд у суботу оголосив про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур із України після аналогічного кроку Польщі на тлі зростання цін.

До цього польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно".

Теми: ЄврокомісіяПольщаУгорщина
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