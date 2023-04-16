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Еврокомиссия о запрете импорта украинского зерна: Односторонние действия государств ЕС неприемлемы

"Европейская правда"Воскресенье, 16 апреля 2023, 16:16
Еврокомиссия о запрете импорта украинского зерна: Односторонние действия государств ЕС неприемлемы
иллюстративное фото Pixabay

Европейская комиссия после запрета Венгрией и Польшей импорта сельскохозяйственной продукции из Украины заявила, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС и односторонние действия государств неприемлемы.

Об этом в комментарии польскому агентству PAP заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ариана Подеста, сообщает "Европейская правда".

Подеста подчеркнула, что Еврокомиссии известно об объявлении Польшей и Венгрией запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. 

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"Мы просим соответствующие органы обеих стран предоставить дополнительную информацию, чтобы иметь возможность оценить эти меры", – сказала Подеста.

Она добавила, что "в этом контексте следует подчеркнуть, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, и поэтому односторонние действия являются неприемлемыми".

"В такие трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в ЕС", – добавила представительница Еврокомиссии.

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Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким о запрете импорта украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу, сообщает RMF 24.

Венгерское правительство в субботу объявило о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины после аналогичного шага Польши на фоне роста цен.

До этого польское правительство решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно".

Темы: ЕврокомиссияПольшаВенгрия
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