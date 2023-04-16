У Києві затримали чоловіка, який через ревнощі кинув у людей гранату

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який кинув у людей гранату в суботу ввечері в Деснянському районі Києва.

Джерело: поліція Києва

Деталі: У поліції зазначили, що раніше не судимий 34-річний киянин через ревнощі намагався вбити свою знайому та її товариша.

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Оперативні співробітники за силової підтримки бійців КОРД затримали винуватця за місцем проживання, а слідчі зібрали докази його вини. За скоєний злочин зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

У суботу ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській стався вибух, внаслідок якого було травмовано двох осіб.

Пряма мова начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Миколи Мазурова: "Ми провели першочергові слідчі дії та встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу...

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За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пункту першого частини другої статті 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Триває досудове розслідування".

Що передувало: У суботу ввечері на вулиці Милославській в Деснянському районі Києва пролунав вибух, постраждали дві особи.